Свыше 70 регионов присоединились к платформе "МосМедИИ"

К московской медицинской цифровой платформе присоединился уже 71 российский регион. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Благодаря сервису "МосМедИИ" у врачей появился доступ к умным алгоритмам для быстрой обработки таких изображений, как КТ-, МРТ- и рентген-снимки. Медикам доступны около двух десятков лучших ИИ-сервисов. Все они прошли многоступенчатую проверку и доказали свою эффективность в московской практике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.