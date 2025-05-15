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Новости

Новости

15 мая, 14:30

Технологии

Свыше 70 регионов присоединились к платформе "МосМедИИ"

Свыше 70 регионов присоединились к платформе "МосМедИИ"

Более 50 медучреждений построят в столице до 2029 года

Ракова сообщила, что к "МосМедИИ" присоединился 71 российский регион

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К московской медицинской цифровой платформе присоединился уже 71 российский регион. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Благодаря сервису "МосМедИИ" у врачей появился доступ к умным алгоритмам для быстрой обработки таких изображений, как КТ-, МРТ- и рентген-снимки. Медикам доступны около двух десятков лучших ИИ-сервисов. Все они прошли многоступенчатую проверку и доказали свою эффективность в московской практике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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медицинатехнологиивидеоАлина Гилева

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