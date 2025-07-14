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14 июля, 07:45

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CAR-T-терапию начали применять в Морозовской больнице для лечения некоторых видов рака

CAR-T-терапию начали применять в Морозовской больнице для лечения некоторых видов рака

В Морозовской больнице внедрили инновационный метод лечения рака

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Врачи Морозовской больницы впервые в России применили CAR-T терапию для лечения рака

В Морозовской больнице впервые в России начали применять новейшую технологию для лечения некоторых видов онкологии. Речь идет о CAR-T-терапии, которая помогает клеткам иммунной системы находить и уничтожать раковые образования.

Для этого у пациента берут кровь, выделяют только Т-лимфоциты, обучают их атаковать вредоносные клетки и возвращают в организм больного. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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