CAR-T-терапию начали применять в Морозовской больнице для лечения некоторых видов рака

В Морозовской больнице впервые в России начали применять новейшую технологию для лечения некоторых видов онкологии. Речь идет о CAR-T-терапии, которая помогает клеткам иммунной системы находить и уничтожать раковые образования.

Для этого у пациента берут кровь, выделяют только Т-лимфоциты, обучают их атаковать вредоносные клетки и возвращают в организм больного. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.