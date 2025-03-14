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14 марта, 22:15

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В Москве начали использовать новые технологии для лечения онкологии у детей

В Москве начали использовать новые технологии для лечения онкологии у детей

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В столице выделили гранты на применение технологий, не входящих в стандарты ОМС, для детей, страдающих от онкологии. Их направили Морозовской детской больнице и Центру специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого.

Средства покроют затраты на подбор неродственного донора и транспортировку костного мозга. Также они пойдут на финансирование проведения специфической иммунотерапии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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