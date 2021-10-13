Россия собирается подать заявку на присоединение к системе COVID-сертификатов ЕС

Россия уведомила ЕС о намерении скоро подать заявку на присоединение к европейской системе COVID-сертификатов, сообщили в Еврокомиссии.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявлял, что непризнание российского препарата "Спутник V" связано с конкуренцией на рынке вакцин от коронавируса.

По его словам, признание препарата международными организациями откроет отечественным коммерческим структурам доступ к международным валютным фондам, которые обеспечивают вакцинацию населения тех стран, у которых нет собственных вакцин.