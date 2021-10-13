РФ подаст заявку на присоединение к системе COVID-сертификатов Евросоюза – ЕК

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Россия подтвердила свое намерение в ближайшее время подать официальную заявку на присоединение к системе COVID-сертификатов Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Как уточняется, это было сделано на совещании с представителями Еврокомиссии, которое состоялось 11 октября.

"Россия на этом совещании подтвердила решимость присоединиться к системе EUDCC (EU Digital COVID Certificate) и заявила о своем намерении в ближайшее время подать официальную заявку", – сообщил представитель пресс-службы ЕК.

Собеседник агентства добавил, что Еврокомиссия поддерживает связь с российскими властями, а обсуждение технических вопросов продолжается.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявлял, что непризнание российского препарата "Спутник V" связано с конкуренцией на рынке вакцин от коронавируса.

По его словам, признание препарата международными организациями откроет отечественным коммерческим структурам доступ к международным валютным фондам, которые обеспечивают вакцинацию населения тех стран, у которых нет собственных вакцин.

