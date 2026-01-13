Московские врачи вылечили пациента, который слышал движение собственных глаз

Московские хирурги провели уникальную операцию пациенту с синдромом Минора. Мужчина в течение 10 лет слышал работу собственного организма: биение сердца, движение суставов и глаз.

Редкая патология была вызвана лишним отверстием в стенке полукружного канала костного мозга. Врачи запломбировали его специальным материалом через крошечные разрезы без трепанации черепа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.