Носитель "Омикрон"-штамма может заразить 100 человек, чихнув один раз – иммунолог

Носителю штамма коронавируса "Омикрон" достаточно один раз чихнуть, чтобы заразить 100 человек. Такое заявление сделал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Даже разговора, обычного дыхания или зевка, по словам врача, достаточно, чтобы передать инфекцию.

Болибок также предположил, какая мутация коронавируса может стать самой опасной. По словам врача, человек никогда не сможет выздороветь, если коронавирус скрестится с ВИЧ. В этом случае он научится атаковать Т-лимфоциты – клетки, иммунной системы, без которых не вырабатываются антитела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.