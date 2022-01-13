Вакцина "Спутник М" должна поступить в гражданский оборот на следующей неделе – Гинцбург

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Вакцина "Спутник М" для подростков должна поступить в гражданский оборот на следующей неделе. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

"Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю", – подчеркнул специалист.

Он добавил, что за выпуском препарата следят сразу в нескольких структурах.

Вакцину от коронавируса для подростков "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября 2021 года. По итогам испытаний Минздрав выдал все необходимые документы.

Подростков с 12 до 15 лет будут вакцинировать только с разрешения родителей. С 15 лет потребуется собственное согласие ребенка.