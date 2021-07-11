Собянин рассказал, чем отличаются резервные госпитали для пациентов с COVID-19

В Москве сейчас работает несколько резервных госпиталей для пациентов с коронавирусом. О том, чем они отличаются от стационаров, рассказал Сергей Собянин на странице в ВКонтакте.

Пост появился И, по его словам, отличий от стационарных больниц практически нет. В таких госпиталях тоже есть собственные лаборатории, аппараты КТ, УЗИ и ИВЛ. Цифровые сервисы позволяют оценить состояние каждого больного. А после выписки история болезни пациента появится в его электронной медкарте. Всего в резервных госпиталях вылечили уже более 100 тысяч пациентов с COVID-19.

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