В Москве выявили 5 410 случаев коронавируса за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За сутки число новых случаев коронавируса в Москве увеличилось на 5 410, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Днем ранее за 24 часа зафиксировали 5 694 новых заболевших.

Всего в городе с начала пандемии выявили 1 429 238 заразившихся. В относительном выражении прирост составил 0,38%.

За сутки в городе зарегистрировали 110 летальных исходов. Всего умерли 23 648. По выздоровлению выписали 6 835 пациентов за сутки, за все время вылечился 1 228 601.

В настоящее время в столице продолжают лечение 176 989 человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу. По его словам, в городе наблюдаются стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости.

Он также считает, что число вакцинируемых против коронавируса вторым компонентом может в ближайшее время достигнуть 80 тысяч человек в сутки, в то время как первым компонентом сейчас прививаются 90 тысяч человек в день.