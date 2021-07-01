Актриса Наталья Смирнова умерла от коронавируса

Фото: кадр из фильма "Сильнее судьбы"; режиссер – Александр Хван; производство – Кинокомпания "Русское"

Актриса Наталья Смирнова скончалась 30 июня. Как пишет "Российская газета" со ссылкой на журналиста Олега Перанова, причиной смерти 60-летней артистки стал коронавирус.

Смирнова родилась 16 мая 1961 года в Москве. Она сыграла несколько десятков ролей. Известность женщине принесло участие в сериалах "Счастливы вместе", "Маргоша", "Склифософский" и другие.

Кроме того, актриса работала в Театре Наций и "Современнике", а также играла в спектаклях Романа Виктюка и Галины Волчек.