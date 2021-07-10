Предпринимателям рассказали о помощи при передаче сведений о вакцинировавшихся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Горячая линия по вопросам передачи информации о вакцинированных сотрудниках круглосуточно работает для предпринимателей столицы, сообщает портал мэра Москвы.
"Подать сведения необходимо до 15 июля. По горячей линии могут обратиться представители организаций, обязанных обеспечить вакцинацию 60% сотрудников. Связаться со специалистами и задать вопросы о том, как передавать сведения, можно круглосуточно по телефону горячей линии", – сказано в сообщении.
На сайте также отметили, что передать данные работодатели могут через портал i.moscow.
"Чтобы быть уверенным, что уже имеющиеся у предпринимателя данные о вакцинированных сотрудниках верные и соответствуют показателю в 60%, рекомендуем подавать их уже сейчас, чтобы в случае выявления неточностей устранить их до 15 июля", – подчеркнул руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Ранее Алексей Фурсин пояснил, что прививаться в рамках обязательной вакцинации также должны сотрудники, находящиеся в отпуске, декрете или командировке. Сведения о вакцинировании 60% сотрудников столичные организации подают с 1 июля.
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