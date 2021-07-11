В России выявили 25 033 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 25 033 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19. Из них клинических проявлений не было в 2 781 (11,1%) случаях.

В Москве зафиксировали 5 410 новых случаев, в Московской области – 2 511, в Санкт-Петербурге – 2 007, в Нижегородской области – 525, в Воронежской области – 430.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 783 333 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Томской области, Чувашии, Магаданской области, Карачаево-Черкесии, Республике Саха (Якутия), Татарстане и Кировской области.

За последние сутки по стране подтверждено 749 смерти из-за последствий коронавирусной инфекции. За весь период по России умерло 143 002 человека.

Также за последние 24 часа были выписаны по выздоровлении 17 382 пациента. Всего с момента начала пандемии в РФ коронавирусом переболели 5 182 837 человек.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе сохраняется возможность введения локдауна. Эта мера будет реализована в том случае, если городские предприятия не выполнят требования о вакцинации от коронавируса 60% своих сотрудников.