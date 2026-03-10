В Москве запустили новую программу пересадки кистей рук. Это совместный проект российского Минздрава и столичного Депздрава на базе флагманского центра НИИ Склифосовского.

Над развитием направления работают специалисты института пластической хирургии и косметологии, Сеченовского университета, Боткинской больницы и больницы Юдина. В мультидисциплинарную команду пригласили врачей из китайского университета Гуанси.

Проведенные операции по пересадке кистей стали первыми для Склифа и всей российской медицины. Операции выполнялись в гибридных операционных с уникальным высокотехнологичным оборудованием. Вмешательства длятся от 6 до 12 часов и требуют командного подхода врачей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.