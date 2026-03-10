Форма поиска по сайту

Новости

Новости

10 марта, 15:30

Общество

В Москве запустили новую программу пересадки кистей рук

Московских медиков хотят переодеть в униформу разных цветов

Высокотехнологичные операции стали доступнее для москвичей

В России могут ввести правила для продажи инъекционных косметологических препаратов

"Новости дня": пациенты столичных поликлиник теперь могут быстрее пройти рентген

Собянин: парк оборудования для лучевой диагностики в Москве вырос на 20%

Новости социального блока Москвы

Новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей внедрили в Москве

Диагностический набор для расшифровки всех генов человека разработали в России

Московские врачи выполняют десятки тысяч высокотехнологичных операций ежегодно

В Москве запустили новую программу пересадки кистей рук. Это совместный проект российского Минздрава и столичного Депздрава на базе флагманского центра НИИ Склифосовского.

Над развитием направления работают специалисты института пластической хирургии и косметологии, Сеченовского университета, Боткинской больницы и больницы Юдина. В мультидисциплинарную команду пригласили врачей из китайского университета Гуанси.

Проведенные операции по пересадке кистей стали первыми для Склифа и всей российской медицины. Операции выполнялись в гибридных операционных с уникальным высокотехнологичным оборудованием. Вмешательства длятся от 6 до 12 часов и требуют командного подхода врачей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

медицинаобществогородвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

