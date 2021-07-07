В России появятся иностранные вакцины

Зарубежные производители подали заявки на регистрацию в нашей стране своих препаратов. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Как ожидается, прививка зарубежным препаратом будет платной. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.