На Большой Сухаревской площади началось строительство нового корпуса НИИ Склифосовского

На Большой Сухаревской площади в Москве ведется активное строительство нового масштабного корпуса НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он станет частью обновленного медицинского кластера с пятью башнями, ультрасовременными операционными и высокотехнологичным оборудованием.

Работы идут на глубине 15 метров. Уже завершено монолитное основание пятой башни, для защиты от грунтовых вод построена стена в грунте глубиной 25 метров. За полтора месяца вывезены тысячи тонн грунта. Визитной карточкой корпуса станет гигантская световая инсталляция в виде сердца.

