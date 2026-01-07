Форма поиска по сайту

07 января, 10:00

Город

На Большой Сухаревской площади началось строительство нового корпуса НИИ Склифосовского

Новый стандарт экстренной помощи помог принять более 1,7 млн пациентов в Москве

Сергей Собянин рассказал о новом стандарте помощи в московских больницах

340 поликлиник обновили в Москве к началу 2026 года

Эффективность новой российской вакцины от меланомы превысила 90%

Москвичам рассказали об изменении работы медицинских учреждений во время праздников

"Новости дня": поликлиники Москвы перешли на особый график работы до 8 января

Сергей Собянин сообщил об улучшении качества медпомощи через цифровые платформы

Модернизацию поликлиник завершили в Москве

Модернизация амбулаторного звена завершилась в Москве

На Большой Сухаревской площади в Москве ведется активное строительство нового масштабного корпуса НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он станет частью обновленного медицинского кластера с пятью башнями, ультрасовременными операционными и высокотехнологичным оборудованием.

Работы идут на глубине 15 метров. Уже завершено монолитное основание пятой башни, для защиты от грунтовых вод построена стена в грунте глубиной 25 метров. За полтора месяца вывезены тысячи тонн грунта. Визитной карточкой корпуса станет гигантская световая инсталляция в виде сердца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

медицинагородвидеоДарья ЕрмаковаСветлана Доброхотова

