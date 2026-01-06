Новый стандарт экстренной помощи помог принять более 1,7 млн пациентов в Москве

Три года московские больницы работают по новому стандарту экстренной медицинской помощи. За это время врачи смогли принять более 1,7 миллиона пациентов буквально за считанные минуты после их поступления.

Скорость оказания такой помощи выросла в 1,5 раза, а время от прибытия до первичного осмотра не превышает 10 минут. По новому стандарту работают все приемные отделения взрослых больниц и шесть флагманских центров, каждый из которых принимает около 200 неотложных пациентов в сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.