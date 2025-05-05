"Мой район. Новости": москвичи с диабетом могут получить бесплатные цифровые глюкометры

Жители столицы с сахарным диабетом теперь могут получить современные цифровые глюкометры и тест-полоски бесплатно. Для этого необходимо обратиться к врачу, который оформит электронный рецепт. Устройства выдают в городских аптеках.

Глюкометры подключаются к смартфону, планшету или компьютеру и автоматически передают данные в электронную медицинскую карту пациента. Это упрощает контроль за самочувствием и позволяет своевременно корректировать терапию.

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