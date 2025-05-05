Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 00:30

Общество

"Мой район. Новости": москвичи с диабетом могут получить бесплатные цифровые глюкометры

"Мой район. Новости": москвичи с диабетом могут получить бесплатные цифровые глюкометры

Американские ученые вырастили человеческие зубы в челюсти свиньи

"Мой район. Новости": москвичи с сахарным диабетом могут получить бесплатные глюкометры

"Мой район. Новости": столичная скорая помощь получила инновационные автомобили

Москвичам рассказали о профилактике сахарного диабета и ожирения у детей

Столичные врачи спасли пациента с поражением трех сердечных клапанов

"Мой район. Новости": бесплатные цифровые глюкометры начали выдавать в Москве

Стартовал прием заявок на литературную премию в области медицины "Здравомыслие"

"Мой район. Новости": московская станция скорой помощи получила инновационные автомобили

Ученые из Бостона вырастили человеческие зубы у свиньи

Жители столицы с сахарным диабетом теперь могут получить современные цифровые глюкометры и тест-полоски бесплатно. Для этого необходимо обратиться к врачу, который оформит электронный рецепт. Устройства выдают в городских аптеках.

Глюкометры подключаются к смартфону, планшету или компьютеру и автоматически передают данные в электронную медицинскую карту пациента. Это упрощает контроль за самочувствием и позволяет своевременно корректировать терапию.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
медицинаобществогородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика