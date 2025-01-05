Режим работы медучреждений Москвы изменился в праздники

Столичные поликлиники все еще работают в праздничном режиме. До окончания выходных – с 9:00 до 16:00. При этом травмпункты для взрослых принимают пациентов либо в часы работы поликлиник, либо круглосуточно. Эту информацию необходимо уточнить на сайте Мосгорздрава.

Что же касается детских медучреждений, они открыты с 9:00 до 15:00. В это же время маленьким пациентам оказывается помощь на дому. Такой режим будет действовать до 8 января.

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