Названы победители конкурса на лучший авторский маршрут по Москве

Фото: пресс-служба Мостуризма

Цифровой туристический сервис Russpass, телеканал Москва 24 и Русское географическое общество подвели итоги конкурса авторских маршрутов, которые были созданы пользователями сервиса с помощью планировщика путешествий.

Победителями стали пятеро участников, для них подготовлены подарки, а их маршруты опубликуют в Russpass Журнале.

Лучшие проекты:

Петр Посмаков – маршрут "Погружение в Ивановскую горку": знакомство с Хитровской площадью, Морозовским садом, Домом с атлантами и другими местами силы Китай-города;

Дмитрий Федорищев – маршрут "Блистательный Кекушев" посвящен творениям архитектора: Дому Миндовского, Особняку Листа, Особняку Кекушевой;

Владимир Гребенников – прогулка "Изумрудно-бирюзовые тропы": усадьба Свиблово, Лазоревые пруды, парк "Яуза", Бабушкинский парк и другие природные точки;

Дина Салтыкова – прогулка "Жемчужины легендарной выставки: маршрут по ВДНХ";

Василиса Черникова – маршрут по Ростокино: "Полярное сияние Москвы".

Отдельно жюри отметило маршруты юных авторов 12 и 15 лет.

Некоторые участники конкурса предложили нестандартные туристические маршруты: прогулки по фотобудкам, осмотр доходных домов и гастрономический тур по фудкортам, рынкам, пекарням и фестивалям напитков.

Конкурс запустили 20 ноября. В нем могли принять участие как москвичи, так и гости столицы. Лучшие маршруты выбирали руководитель "Музея Москвы" Анна Трапкова, главный архитектор города Сергей Кузнецов, актриса и телеведущая Янина Студилина, предприниматель Александр Сысоев и ведущий телеканала Москва 24 Виталий Калашников.

Между тем ИИ-помощник появился в турсервисе Russpass. Нейросеть создает индивидуальные подборки для путешественников, основываясь на аналитических данных, предпочтениях пользователей и их ответах в анкетах. Новая функция делает процесс планирования поездки более удобным и быстрым. ИИ-помощник посоветует гостиницы, культурные площадки, кафе, прогулочные маршруты и экскурсии.

