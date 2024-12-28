Столичные соцорганизации будут работать по особому графику в новогодние праздники

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Социальные службы столицы с 29 декабря по 8 января будут работать по особому графику, сообщила пресс-служба департамента труда и соцзащиты населения на сайте.

Так, горожане могут получить круглосуточную психологическую поддержку в новогодние праздники по телефону неотложной психологической помощи 051 (с городского телефона), 8-495-051 (с мобильного). По этим же телефонам можно обратиться для предоставления экстренной социальной помощи или психологической поддержки ребенку, а также сообщить о жестоком обращении.

Для приема заявок работают мобильные телефоны семейных центров в каждом округе Москвы, узнать их можно на портале "Мой семейный центр".

Центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", центр "Профессии будущего", учебный центр "Профессионал", семейные центры и реабилитационные учреждения в праздники работать не будут. Также единый центр поддержки бойцов спецоперации и их семей будет закрыт для посещения с 30 декабря по 8 января. С 2 по 8 января с 09:00 до 19:00 станет работать контакт-центр по телефону 8 (495) 870-55-45.

В новогодние каникулы круглосуточно будет работать Центр соцадаптации имени Глинки. Пункты обогрева около отделений центра доступны в любое время, а на привокзальных площадях – с 20:00 до 08:00. Телефоны диспетчерской службы центра: 8 (499) 357-01-80, 8 (903) 720-15-08. Кроме того, по вопросам помощи бездомному москвичи могут обратиться по телефону 112.

С 30 декабря по 8 января не будут работать центры московского долголетия. В новогодние праздники занятия с преподавателями пройдут на площадках городских организаций в более чем тысяче групп.

Контакт-центр социального казначейства 31 декабря, 1 и 7 января работать не будет. В остальные дни сохранится прежний режим работы – с 08:00 до 20:00.

"Почта России" в Московском регионе также изменит график работы в период праздников. В последний день декабря круглосуточные отделения в столице будут принимать клиентов до 21:00, а свыше 280 отделений, выдающих заказы с маркетплейсов, станут работать до 19:00. В Москве и Подмосковье 1 января станет выходным днем для всех почтовых отделений.