"Раскрывая тайны звезд": к 100-летию Леонида Гайдая

Леонид Гайдай – король комедии! Режиссер умел рассмешить миллионы людей до слез своими фильмами, но в жизни был очень серьезным и неулыбчивым человеком. Сегодня в преддверии столетнего юбилея Леонида Гайдая мы раскроем его тайны.

Как он смог стать самым кассовым режиссером Советского Союза? Почему его фильмы так популярны и любимы по сей день? И на какие хитрости он шел, чтобы зритель увидел именно то кино, которое он задумал? Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".