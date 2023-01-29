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Культура

"Раскрывая тайны звезд": к 100-летию Леонида Гайдая

"Раскрывая тайны звезд": к 100-летию Леонида Гайдая

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Леонид Гайдай – король комедии! Режиссер умел рассмешить миллионы людей до слез своими фильмами, но в жизни был очень серьезным и неулыбчивым человеком. Сегодня в преддверии столетнего юбилея Леонида Гайдая мы раскроем его тайны.

Как он смог стать самым кассовым режиссером Советского Союза? Почему его фильмы так популярны и любимы по сей день? И на какие хитрости он шел, чтобы зритель увидел именно то кино, которое он задумал? Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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