"Тайны души": Елена Санаева. Часть 1

В 1967 году актриса Елена Санаева впервые вышла на театральную сцену и дебютировала в кино. Человек-эпоха. Ее снимал сам Шукшин. Ей гордился отец – великолепный актер Всеволод Санаев. Ее боготворил и не мог жить без нее – гениальный актер Ролан Быков. Несмотря на то, что в их счастливый союз мало кто верил, они прожили вместе 25 лет. Роль Лисы Алисы в фильме "Приключение Буратино" подарила этой актрисе всесоюзную славу. "Хоть сто ролей сыграй – так и останешься Лисой Алисой" – смеется сегодня Елена Санаева. А ведь на счету обаятельной народной артистки немало и других ярких ролей в кино и театре.

Ролан Быков в качестве режиссера снял несколько незабываемых детских фильмов – "Айболит-66", "Внимание черепаха", "Автомобиль, скрипка и собака Клякса". И, конечно, фильм "Чучело", в котором Елена Санаева впервые сыграла с сыном. Этот фильм, ставший откровением", – рассказывает о девочке-подростке, принимающей на себя чужую вину.

За это одноклассники объявляют ей бойкот и сжигают ее чучело. Елена Всеволодовна считает, что такое глубокое проникновение в "детскую тему" произошло благодаря тому, что Ролан Быков долгое время играл в Театре Юного Зрителя. После смерти мужа – Елена Санаева продолжает трепетно хранить память о нем. Благодаря ей были опубликованы дневники и стихи гениального Ролана Быкова.

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