"Мой район. Обратная связь": завершена реставрация доходного дома Шамшина в Москве

В столичном районе Арбат завершилась реставрация фасада доходного дома Александра Шамшина на улице Знаменка. Одним из архитекторов этого здания был знаменитый Федор Шехтель. К началу восстановительных работ на фасаде сложилась аварийная ситуация – плитка практически отваливалась пластами.

Специалисты очистили сохранившиеся элементы, а утерянные участки восстановили по образцам. Лепной декор в основании эркера также очистили. Еще обновили подъездный козырек на цепях и его наличник в стиле модерн. Но главным в процессе реставрации фасада стало то, что зданию вернули исторические балконы. Для этого специалисты изучали архивные материалы и фотографии.

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