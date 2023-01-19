"Мой район. Навигатор": в ТиНАО открыли движение по новому путепроводу

В ТиНАО открыли движение по новому путепроводу в районе улицы Александры Монаховой. Это важный участок строящейся магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которую называют дублером МКАД.

Путепровод построили на два года раньше срока. На время ремонта для водителей организовывали специальную объездную дорогу, теперь ее демонтируют.

Путепровод был необходим еще и для того, чтобы под ним прошел наземный участок Сокольнической линии метро от "Коммунарки" до станции "Потапово". Строительство участка еще продолжается. Работы планируют завершить в 2024 году.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".