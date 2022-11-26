"Тайны души": Мария Голубкина

Будучи ребенком, Мария Голубкина переиграла все детские роли в академическом театре тогда еще Советской армии. В 16 лет она блестяще дебютировала в фильме Вячеслава Криштофовича "Ребро Адама". Спустя 10 лет опять оглушительный успех в мелодраме Павла Лунгина "Свадьба". Сегодня фильмография актрисы насчитывает более сорока ролей в кино.

После Щукинского училища Мария пришла в театр Сатиры. Затем несколько лет выходила на сцену драматического театра имени Пушкина. А вскоре и вовсе ушла из репертуарных театров! И вот, спустя десятилетия, актриса вновь вышла на когда-то родную сцену. В этом сезоне в театре Российской армии дают "Женитьбу" по Гоголю. Роль Агафьи Тихоновны исполняет Мария Голубкина.

О сценическом пути актрисы – в программе "Тайны души".