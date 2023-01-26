Москва онлайн покажет красную ковровую дорожку премии "Золотой орел"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

27 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть красную ковровую дорожку премии "Золотой орел". Наш корреспондент Анна Луговская пообщается с известными деятелями кино и расскажет о номинантах.

За победу в номинации "Лучший фильм" будут бороться "Сердце Пармы" Антона Мегердичева, "Однажды в пустыне" Андрея Кравчука, "Здоровый человек" Петра Тодоровского, "Первый Оскар" Сергея Мокрицкого, "Чемпион мира" Алексея Сидорова.

"Золотой орел" – национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства.

Смотрите прямую трансляцию 27 января в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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