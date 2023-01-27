Москва онлайн покажет экскурсию по интерактивному музею "Поезд Победы"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

30 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по интерактивному музею "Поезд Победы", который остановился на несколько дней на Белорусском вокзале. Далее поезд посетит 15 регионов и проследует по маршруту, разработанному специально с учетом юбилейных событий 1943 года: прорыв блокады Ленинграда, битва под Сталинградом, битва за Кавказ и другие.

Экспозиция музея посвящена свершению правосудия над преступлениями против человечества в годы Второй мировой войны. Во время военных трибуналов 1945–1949 годов – Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского – весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии.

Смотрите прямую трансляцию 30 января в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!