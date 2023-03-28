Концерты Валерия Меладзе отменили в трех сибирских городах

Концерты певца Валерия Меладзе, которые были запланированы на апрель в Новосибирске, Барнауле и Кемерове, не состоятся. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на концертные организации.

Ранее сообщалось, что Меладзе могут признать иноагентом. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отправил соответствующее обращение в адрес генерального прокурора. Главной причиной является распространившееся в Сети видео, на котором певец во время вечеринки в Дубае поддержал украинский лозунг.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.