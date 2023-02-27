"Тайны кино": Игорь Кваша

Игорь Кваша почти не играл в кино главных ролей, однако каждое его появление на экране надолго оставалось в памяти зрителей. Наверное, поэтому актера часто называли гением второго плана. У Игоря Кваши – большая фильмография. И все его роли совершенно не похожи друг на друга. Объединяет их, пожалуй, только одно – "фирменное" обаяние этого артиста.

Кто из режиссеров доверил Игорю Кваше роль Карла Маркса? Зачем артист с внешностью положительного героя сыграл бандита? Сложился ли творческий дуэт Игоря Кваши и режиссера Марка Захарова? И какой путь прошел актер, чтобы заслужить титул "гения второго плана"?

Об этом − в программе "Тайны кино".