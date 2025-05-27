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27 мая, 23:20

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Гала-премьера театрализованного циркового шоу "Сны Пушкина" прошла в Москве

Гала-премьера театрализованного циркового шоу "Сны Пушкина" прошла в Москве

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"Наше все" на арене цирка: 27 мая в универсальном спортивном зале "Дружба" состоялась гала-премьера шоу "Сны Пушкина". Это смелый эксперимент на стыке цирка, театра, музыки и передовых технологий. В основе постановки лежат знакомые всем сказки великого русского поэта, рассказанные языком трюков, танцев и визуальных эффектов.

Шоу состоит из 20 оригинальных номеров, в которых классические цирковые жанры сочетаются с брейкингом и акробатическим рок-н-роллом. Для проекта было создано сценическое пространство площадью более 700 квадратных метров, а общий вес мультимедийных декораций достигает 80 тонн.

Мероприятие посетили известные деятели культуры и шоу-бизнеса. Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова поговорила со знаменитостями о месте Пушкина в их жизни, цирке без животных и многих других темах.

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