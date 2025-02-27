Актер Риналь Мухаметов рассказал, что думает о своей внешности

Некоторые пользователи соцсетей считают, что у актера Риналя Мухаметова инопланетная внешность. По этому поводу актер шутит, что такая внешность у всех заикающихся людей. При этом он заявил, что его устраивает то, как он выглядит.

Также люди часто пишут, что у него неповторимый стиль. Артист отметил, что он обычно носит черное, потому что так практичнее.

Большое интервью с Риналем Мухаметовым выйдет в четверг, 27 февраля, в эфире телеканала Москва 24.

