27 февраля, 14:45Культура
Актер Риналь Мухаметов рассказал, что думает о своей внешности
Некоторые пользователи соцсетей считают, что у актера Риналя Мухаметова инопланетная внешность. По этому поводу актер шутит, что такая внешность у всех заикающихся людей. При этом он заявил, что его устраивает то, как он выглядит.
Также люди часто пишут, что у него неповторимый стиль. Артист отметил, что он обычно носит черное, потому что так практичнее.
Большое интервью с Риналем Мухаметовым выйдет в четверг, 27 февраля, в эфире телеканала Москва 24.