Российский фильм "Далекие близкие" выйдет в прокат 29 сентября

В прокат с 29 сентября выходит российский фильм "Далекие близкие". Это кино-путешествие про страну, семейные ценности и про то, как близкие люди становятся далекими, а далекие могут стать ближе родных.

Главный герой – учитель географии. Замкнутый вдовец, он даже с сыном Мишей не может найти общий язык. Все меняется, когда Михаил дарит отцу смартфон. Борис регистрируется в соцсетях и случайно добавляет в друзья незнакомую женщину с символичным именем Надежда.

После переписки учитель решает приехать в гости к ней и уговаривает сына, который занимается перегоном машин, подвезти его. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.