"Весна": принудительная лицензия

Российские власти нашли способ сохранить в стране фильмы и сериалы компаний из недружественных стран, которые заявили об уходе или приостановке деятельности в России. Для этого разрабатывается законопроект, расширяющий действие принудительной лицензии.

Как будет работать такая лицензия? И рискнут ли ею воспользоваться кинотеатры? Об этом – в программе "Весна".