Режиссер Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. О кадровом решении сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Богомолов также является художественным руководителем Театра на Малой Бронной и Театра-Сцены "Мельников". Ранее пост ректора Школы-студии МХАТ занимал народный артист России Игорь Золотовицкий, который скончался 14 января 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.