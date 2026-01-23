Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 14:15

Культура

Режиссер Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ

Москвичам рассказали, куда можно сходить 23 января

В Театре имени Пушкина в Москве состоится премьера спектакля "Капитанская дочка"

"Сити": спектакль "Кабала святош" в МХТ

Премьера фильма "Левша" состоится в России 22 января

Премьеру спектакля "Лавр" показали в Театре на Малой Ордынке

Премьера спектакля "Лавр" состоялась в Театре на Малой Ордынке

"Интервью": Александр Новин – о том, почему хочет устраивать кастинги режиссерам

Прощание с модельером Валентино Гаравани проходит в Риме

"Сити": цикл Линча

Режиссер Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. О кадровом решении сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Богомолов также является художественным руководителем Театра на Малой Бронной и Театра-Сцены "Мельников". Ранее пост ректора Школы-студии МХАТ занимал народный артист России Игорь Золотовицкий, который скончался 14 января 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатрвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика