Борис Любимов назначен президентом театрального училища имени Щепкина

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Российский театровед, заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Любимов был назначен на пост президента театрального училища (института) имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

Решение о введении данной должности и назначении на нее Любимова было принято коллективом учреждения. Министерство культуры его одобрило.

В начале октября кадровые перестановки произошли в Театре на Малой Ордынке. Его художественным руководителем стал режиссер и театральный деятель Эдуард Бояков. Занимавший до этого данную должность Евгений Герасимов планировал сосредоточиться на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром Сатиры.

После своего назначения Бояков заявил о планах по созданию серьезного репертуара в театре. Он также призвал не оценивать лицо театра только по отдельным успешным постановкам или количеству известных артистов на сцене.