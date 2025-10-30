30 октября, 13:46Культура
Илья Морозов назначен и. о. директора Театра кукол имени Образцова
Фото: legion-media.com/photoxpress/Елена Мельникова
Исполняющим обязанности директора Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова стал Илья Морозов, который ранее занимал должность замдиректора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.
В учреждении подтвердили уход с соответствующего поста Елены Булуковой, поблагодарив ее за работу.
"Благодарим Елену Николаевну за созидательный труд и желаем успехов на новом поприще! Команда театра продолжает работать", – добавили в пресс-службе.
Булукова руководила Театром кукол имени С. В. Образцова с 2021 года. 29 октября министерство культуры РФ заявило, что она стала новым гендиректором МХАТ имени Максима Горького, сменив Владимира Кехмана.
Он ушел с должности в сентябре текущего года из-за обвинения в рамках уголовного дела о присвоении и растрате средств при реконструкции сцены театра. В настоящее время Кехман отпущен на свободу под подписку о невыезде.
