Премьера фильма "Левша" состоится в России 22 января. По сюжету события разворачиваются в Санкт-Петербурге в 1885 году.

Во дворце императора Александра III обнаружили загадочное устройство – механическую блоху. Ее оставил британский шпион. Его берется ликвидировать офицер тайной полиции и поможет ему в этом мастер Тульского оружейного завода Левша, известный своими изобретениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.