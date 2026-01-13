Форма поиска по сайту

13 января, 16:30

"Деньги 24": новогодние кассовые сборы российских кинотеатров стали рекордными

Собянин: в московских театрах прошло более 24 тыс показов в 2025 году

Выставка "Просто детство" открылась в Галерее на Солянке

Спектакль "Мастер и Маргарита" пройдет в Москве 13 января

Третьяковская галерея вошла в тройку самых посещаемых музеев России в новогодние каникулы

"Чебурашка-2" собрал более 5 миллиардов рублей за 12 дней

"Интервью": Максим Никулин – о цирке

Москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить в столице 12 января

Новогодние кассовые сборы российских кинотеатров стали рекордными за всю историю. В период праздников 2026 года прокат принес 10,3 миллиарда рублей, тогда как в 2025 году этот показатель составлял 6,9 миллиарда рублей.

Лидером стал фильм "Чебурашка-2" – на него пришлось 47% всех посетителей. Второе место заняло "Простоквашино". Кинокартину выбрали 19% зрителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

