"Деньги 24": новогодние кассовые сборы российских кинотеатров стали рекордными

Новогодние кассовые сборы российских кинотеатров стали рекордными за всю историю. В период праздников 2026 года прокат принес 10,3 миллиарда рублей, тогда как в 2025 году этот показатель составлял 6,9 миллиарда рублей.

Лидером стал фильм "Чебурашка-2" – на него пришлось 47% всех посетителей. Второе место заняло "Простоквашино". Кинокартину выбрали 19% зрителей.

