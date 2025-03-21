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21 марта, 07:45

Культура

Выставка "Весна Победы" откроется в "Зарядье"

Выставка "Весна Победы" откроется в "Зарядье"

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Выставка "Весна Победы" открывается в "Зарядье". Она посвящена 80-летней годовщине большого праздника, который в России будут отмечать 9 мая. В экспозиции будут представлены события Великой Отечественной войны глазами фронтовых кинооператоров и фотокорреспондентов.

В работе над проектом принимали участие 10 музеев и архивов. Выставку можно посетить до 11 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
культуравыставкивидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский
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