Выставка "Весна Победы" откроется в "Зарядье"

Выставка "Весна Победы" открывается в "Зарядье". Она посвящена 80-летней годовщине большого праздника, который в России будут отмечать 9 мая. В экспозиции будут представлены события Великой Отечественной войны глазами фронтовых кинооператоров и фотокорреспондентов.

В работе над проектом принимали участие 10 музеев и архивов. Выставку можно посетить до 11 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.