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20 сентября, 16:45

Культура

"Сити": москвичам рассказали, какие спектакли можно посмотреть в Москве

"Сити": москвичам рассказали, какие спектакли можно посмотреть в Москве

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Спектаклем "Фигаро" в постановке режиссера Дениса Бокурадзе отпраздновали в Московском театре на Таганке юбилей – 240 лет со дня мировой премьеры одноименного спектакля, в основе которого лежит произведение "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Пьера Бомарше. Ближайшие показы спектакля "Фигаро" состоятся уже 28 и 29 сентября, а также 19 октября.

В Государственном академическом театре имени Моссовета, в преддверии празднования 210-летия со дня рождения поэта и писателя Михаила Лермонтова, продолжаются показы спектакля "Герой нашего времени" в постановке народного артиста РСФСР Юрия Еремина.

В основу спектакля вошли не все главы из одноименного социально-психологического романа, а лишь "Бэла", "Фаталист", "Максим Максимыч" и "Княжна Мэри". Этот режиссерский ход позволяет зрителю проанализировать образ главного героя Григория Печорина не через призму прямого повествования персонажа, а взглянуть на него глазами княгини Лиговской, Азамата, Грушницкого, доктора Вернера, Веры и других. Ближайший показ этого спектакля состоится 27 октября.

Подробнее – в программе "Сити".

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