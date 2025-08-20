Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 07:45

Культура

Экскурсия в парк "Останкино" пройдет в рамках проекта "Лето в Москве"

Экскурсия в парк "Останкино" пройдет в рамках проекта "Лето в Москве"

На фестивале "Театральный бульвар" показали постановку о событиях сталинской эпохи

"Москонцерт" представил постановку "Пластинка особого назначения" в столице

В "Лужниках" прошли 30 концертов на площадке МТС Live "Лето"

Фестиваль "День Индии" прошел в парке "Остров мечты"

Фестиваль документальных фильмов о России стартовал в Москве

"Моя Москва": Елена Валюшкина. Часть 1

Съемки "Гарри Поттера" попали на видео в Нью-Йорке

Два спектакля отпразднуют юбилейные показы в Московском дворце молодежи

"Интервью": Валентин Смирнитский – о том, что скрывается за блеском народного артиста

Экскурсия в парк "Останкино" пройдет 20 августа в рамках проекта "Лето в Москве". Гости смогут увидеть уникальный архитектурный ансамбль музея-усадьбы "Останкино" и храм Троицы Живоначальной, где звучали произведения композитора и хормейстера Степана Дегтярева.

Кроме того, желающие смогут прогуляться по аллеям парка, которые увековечил в своих полотнах Исаак Левитан. Экскурсия начнется в 14:30. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
культурагородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика