Экскурсия в парк "Останкино" пройдет в рамках проекта "Лето в Москве"

Экскурсия в парк "Останкино" пройдет 20 августа в рамках проекта "Лето в Москве". Гости смогут увидеть уникальный архитектурный ансамбль музея-усадьбы "Останкино" и храм Троицы Живоначальной, где звучали произведения композитора и хормейстера Степана Дегтярева.

Кроме того, желающие смогут прогуляться по аллеям парка, которые увековечил в своих полотнах Исаак Левитан. Экскурсия начнется в 14:30. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

