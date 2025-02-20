Москвичам представили культурную афишу до конца недели

Жителям Москвы рассказали, как можно провести свободное время до конца недели. Например, можно отправиться на спектакль "Рубеж героев" в театр "Поколение". Это драма о начале Великой Отечественной войны, когда в одном окопе оказались совершенно разные солдаты: как опытные, так и совсем юные.

Кроме того, в сети кинотеатров "Москино" будут бесплатно показывать фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. Также в центре "Космонавтика и авиация" пройдет праздничный концерт ансамбля песни и пляски ВКС России.

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