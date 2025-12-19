Москвичам и туристам рассказали о культурных мероприятиях города 19 декабря

Московская афиша предлагает разнообразную программу на 19 декабря. Любителям классического театра рекомендуют посетить постановку "Женитьба Фигаро" в Театре Пушкина, где зрителей ждет запутанная интрига, много юмора и интересные декорации.

Тем временем в Государственном музее имени А. С. Пушкина можно увидеть масштабную моновыставку Марка Шагала "Радость земного притяжения", которую ждали несколько десятилетий. За праздничной атмосферой стоит отправиться в Центральный Детский Магазин.

