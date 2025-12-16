Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 07:00

В мире

Особняк из фильма "Один дома" вернется к экранному облику

Особняк из фильма "Один дома" вернется к экранному облику

Футболист из США Мак Холлинс пришел на матч без одежды и обуви

Частный бизнес-джет упал вблизи международного аэропорта в Мексике

Копию статуи Свободы снесло ураганным ветром в Бразилии

Трамп заявил, что Украина лишилась части своей территории

Новости мира: жители Гааги провели акцию против массовой иммиграции

Новости мира: Financial Times сообщила о шоке в Еврокомиссии из-за критики Трампа

Автобус с детьми упал в овраг в Колумбии

Шри-Ланка обратилась к России за помощью после циклона "Дитва"

В Голливуде убили известного режиссера Роба Райнера и его жену

Культовый особняк из фильма "Один дома" вернется к своему экранному облику. Он станет таким, как выглядел на кинокадрах 1990 года. Дом ждет масштабная реконструкция.

Новый владелец, купивший особняк, решил вернуть ему атмосферу тепла и уюта, знакомую зрителям со всего мира. Однако срок ремонта остается неясным.

Ранее снимки интерьера дома вызвали бурю негодования фанатов, называвших его "стерильным кабинетом врачей". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

Читайте также
за рубежомкультуракиновидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика