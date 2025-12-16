16 декабря, 07:00В мире
Особняк из фильма "Один дома" вернется к экранному облику
Культовый особняк из фильма "Один дома" вернется к своему экранному облику. Он станет таким, как выглядел на кинокадрах 1990 года. Дом ждет масштабная реконструкция.
Новый владелец, купивший особняк, решил вернуть ему атмосферу тепла и уюта, знакомую зрителям со всего мира. Однако срок ремонта остается неясным.
