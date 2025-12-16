Особняк из фильма "Один дома" вернется к экранному облику

Культовый особняк из фильма "Один дома" вернется к своему экранному облику. Он станет таким, как выглядел на кинокадрах 1990 года. Дом ждет масштабная реконструкция.

Новый владелец, купивший особняк, решил вернуть ему атмосферу тепла и уюта, знакомую зрителям со всего мира. Однако срок ремонта остается неясным.

Ранее снимки интерьера дома вызвали бурю негодования фанатов, называвших его "стерильным кабинетом врачей". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24