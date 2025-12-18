Премии председателя и сопредседателя Союза театральных деятелей вручили в Москве в Театре на Страстном. На церемонии присутствовали представители театров со всей страны.

Председатель союза Владимир Машков в этом году выбрал Ивана Карпова, который трудится главным режиссером в Тамбове и режиссером-постановщиком Липецкой филармонии, а также Леонида Петрова – артиста Донецкого молодежного театра. Валерий Гергиев, являющийся сопредседателем, отметил артиста Молодежной оперной программы Большого театра, тенора Игоря Онищенко и солистку Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке Самиру Галимову.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.