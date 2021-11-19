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Москва 24

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Общество

17:00

Рэпера 50 Cent удивила русская вечеринка

культура общество эксклюзив видео Никита Гмыза Алина Гилева

У рэпера 50 Cent в Instagram появилось видео русской вечеринки. Его особенно заинтересовала реакция мальчика на один из танцев.

Пока ростовая кукла танцевала перед гостями стриптиз, ребенок, буквально, замирал. 50 Cent даже оставил комментарий под видео: "Иногда дети знают больше, чем мы думаем".

За сутки публикация собрала миллионы просмотров и сотни тысяч лайков. Оказалось, что вечеринка в честь дня рождения состоялась в ростовском ресторане. А в костюме была сама руководительница шоу-балета "Эвридика" Саша Карнеева. Ее пригласила жена именинника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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