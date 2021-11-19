Сергунина: 245 культурных площадок Москвы приглашают москвичей на день открытых дверей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице 20 ноября 163 библиотеки и 82 культурных центра проведут акцию "Единый день открытых дверей". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На мероприятиях, которые будут проходить с 10:00 до 20:00, все желающие смогут узнать о книжных новинках, побывать на концертах и лекциях, а также посмотреть спектакли.

"В каждом районе москвичи смогут посетить специальные мероприятия. Выбрать есть из чего: мастер-классы, лекции, интерактивные игры, конкурсы, встречи с детскими писателями и многое другое. День открытых дверей проводится с 2017 года. Это помогает горожанам узнать о работе центров, подобрать подходящие занятия для себя и своих детей", – приводятся в материале слова заммэра Натальи Сергуниной.

Так, узнать о создании современных веб-комиксов можно будет в Доме культуры "Нагатино". Художник-дизайнер Ольга Быстрова проведет мастер-класс "Мой комикс-портрет".

Познакомиться с творчеством французского художника Анри Матисса приглашает Культурный центр "Строгино". Посетители узнают больше о стиле, в котором работал художник, и вместе создадут коллаж по мотивам его картин.

Освоить азы конструирования и робототехники предлагает Культурный центр "Внуково", в котором пройдет урок по созданию робота-динозавра. Также там состоится мастер-класс под названием "Погружение в 3D".

Любителей спорта приглашают в Культурный центр "Марьина Роща". Там пройдет занятие для взрослых по тхэквондо. Тренер международного класса Олесь Жуков расскажет об этом виде боевого искусства и продемонстрирует несколько базовых приемов.

Литературный квест "Приключения на книжных страницах" организует библиотека № 173. Участникам предстоит совершить путешествие по отделам библиотеки и разгадать литературную загадку, ответ на которую спрятан в книгах.

Почувствовать себя актером и научиться импровизировать на сцене можно на занятии в библиотеке № 11. Всех желающих приглашают на мастер-класс "Я – актер".

Познакомиться с автором Дариной Стрельченко и задать ей вопросы можно на творческой встрече в библиотеке имени Пабло Неруды.

В библиотеке № 69 запланирован мастер-класс по спидкубингу – сборке на скорость кубика Рубика. Научиться столярному мастерству предлагает библиотека № 253, в которой пройдет мастер-класс "Живая мастерская".

А в библиотеке № 94 организуют литературный чемпионат "Душа поэта". Участникам предложат прочитать и обсудить свое любимое стихотворение любого автора. Лучшим чтецам вручат подарки.

Узнать о том, что такое диджитал-поэзия, можно будет на лекции в библиотеке № 148 имени Тютчева. Ее проведет специалист библиотек юга Москвы Анастасия Явцева.

Для посещения мероприятий понадобится предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что павильон "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ временно закроют для посетителей с 22 ноября по 6 декабря. Более 300 объектов на макете приведут в соответствие с существующим архитектурным обликом города.

Глава департамента Сергей Левкин рассказал, что актуализация нужна для внесения в макет изменений, произошедших в городе. Кроме самого макета, обновятся светотехнические шоу, а также материалы, используемые в лекционных программах.

