Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ закроют для актуализации с 22 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Павильон "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ временно закроют для посетителей с 22 ноября по 6 декабря, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.
В ведомстве рассказали, что более 300 объектов на макете приведут в соответствие с существующим архитектурным обликом города.
Глава департамента Сергей Левкин рассказал, что актуализация нужна для внесения в макет изменений, произошедших в городе. Кроме самого макета, обновятся светотехнические шоу, а также материалы, используемые в лекционных программах.
Левкин пояснил, что изменения в макете коснутся площади Павелецкого вокзала, реконструируемой набережной у стадиона имени Стрельцова, ЖК Foriver на Симоновской набережной, ЖК RiverSky на улице Восточной и территории хлебозавода имени Зотова.
На макете появятся новые жилые комплексы на улице Красная Пресня и Ленинградском проспекте. Также там обновят территорию бывшего завода "Серп и Молот", проведут обновление звуковой и видеосистем, системы управления подсветки макета и коммутацию новых объектов.
Сейчас посещение макета организовано в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Посетители павильона должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Экскурсии проводятся строго по предварительной записи, а максимальное число участников составляет 20 человек.
Ранее сообщалось, что с 2017 года павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 1 миллиона человек. За четыре года работы специалисты провели семь тысяч экскурсий, две тысячи из которых были организованы для школьников и студентов.
Левкин отмечал, что экскурсии проходят в интерактивном формате, сопровождаются световыми и звуковыми эффектами. Посетители могут узнать интересные факты о макете, а также историю Москвы, градостроительные особенности города, этапы развития и планы на будущее.
"Это наш город": павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетил миллионный гость
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