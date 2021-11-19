Женщина, выступившая в ростовой кукле на юбилее, поблагодарила 50 Cent за популярность

Рэпер опубликовал в Instagram видеозапись мероприятия, предполагая, что это русская свадьба. Музыканта удивил ролик, где под музыку петербургской группы Little Big танцует "голая" ростовая кукла, а за столом сидит ребенок и удивленно глазеет. "Иногда дети знают больше, чем мы думаем", – подписал запись 50 Cent. Видео не обошло стороной и певца Ашера, который отметился в комментариях смеющимися смайликами.
"Мы находимся в Ростове-на-Дону. Наше видео стало популярным и попало на страничку к 50 Cent, видимо, он посчитал его забавным и решил выложить, но об этом я узнала от журналистов. Это был мужской юбилей в кафе в Ростове-на-Дону, и мальчик был среди гостей. Находясь в кукле, я его, конечно, не видела, но потом, посмотрев видео, посмеялась над его реакцией, эмоциональный, забавный ребенок. Спасибо ему за то, что сделал нас популярными, потому что его реакция на это видео сделала его очень интересным", – сказала она.
За день ролик собрал почти семь миллионов просмотров и сотни тысяч лайков.
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